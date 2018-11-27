20:47 | Формула-1

Нико Росберг вспомнил о годовщине своей победы в "Формуле-1"

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Бывший пилот "Мерседеса" Нико Росберг в своем Твиттере вспомнил о годовщине завоевания титула чемпиона "Формулы-1". Немецкий пилот выиграл свой единственный титул в сезоне-2016, обеспечив победу 27 ноября на "Гран-при Абу-Даби".

"В этот день... Я никогда не забуду. Спасибо, "Формула-1", - написал Росберг в Твиттере. 

После победы в сезоне-2016 Росберг завершил карьеру в "Королевских гонках".

 

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