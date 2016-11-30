Нико Росберг: "У меня всегда будут непростые отношения с Хэмилтоном"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг, ставший впервые в карьере чемпионом мира, признал, что у него непростые отношения с партнером по команде Льюисом Хэмилтоном. Он считает, что не стоит так много внимания уделять эпизоду в конце гонки "Гран-при Абу-Даби", когда Хэмилтон сдерживал Росберга, чтобы поставить его под удар конкурентов.

– Наши отношения всегда будут сложными, – цитирует AFP Росберга. – Мы всегда остаемся соперниками. Но знаем друг друга очень давно, и это помогает переживать непростые фазы в отношениях. Я сожалею, что нам так много приходится говорить об эпизоде в конце гонки в Абу-Даби. Могу понять Хэмилтона, он воин, боровшийся до конца. Иногда в такой борьбе случается переход определенных границ.