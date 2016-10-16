Нико Росберг: "Индивидуальный окрас болидов - неплохая идея"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг одобрил идею британского дизайнера и фотографа Тима Холмса, который предложил со следующего сезона раскрашивать болиды с учетом оформления шлемов гонщиков. Холмс разработал несколько вариантов болидов, и лидер общего зачета оценил эту идею.

"Придать болидам более индивидуальный вид – неплохая идея", – написал на своей странице в твиттере Росберг.