Нико Росберг: "Индивидуальный окрас болидов - неплохая идея"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг одобрил идею британского дизайнера и фотографа Тима Холмса, который предложил со следующего сезона раскрашивать болиды с учетом оформления шлемов гонщиков. Холмс разработал несколько вариантов болидов, и лидер общего зачета оценил эту идею.
"Придать болидам более индивидуальный вид – неплохая идея", – написал на своей странице в твиттере Росберг.
not a bad idea. to give the cars more of a personal look. what do you think?? 📸 by @timholmesdesign pic.twitter.com/7UFUupsdy7– Nico Rosberg (@nico_rosberg) 15 октября 2016 г.