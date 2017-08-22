Нико Росберг: "Формула-Е"? Я открыт для всех возможностей"

Чемпион мира 2016 года в "Формуле-1" Нико Росберг не исключил того, что будет задействован "Мерседесом" в "Формуле-Е". Компания хочет создать свою команду в этой серии, а немецкие СМИ прочат Росбергу место менеджера.

– Гонки всегда будут меня привлекать, так что посмотрим, как все сложится, – цитирует F1i Росберга. – Мне всегда интересен наш спорт. Вряд ли это случится завтра, но я буду открыт для всех возможностей. "Формула-Е" – это будущее. Здорово посмотреть, как ведущие производители приходят в эту серию. Электрические технологии полностью меняют наш мир. И мне это интересно.