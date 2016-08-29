Ники Лауда: "Ферстаппену пора к психиатру. Если он не понимает, в чем ошибается, то я поговорю с его отцом"

Неисполнительный директор "Мерседеса" Ники Лауда резко раскритиковал действия пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена на "Гран-при Бельгии". В Спа 18-летний голландец несколько раз не поделил трассу с Кими Райкконеном из "Феррари". Например, на прямой Kemmel Ферстаппен совершил свой оборонительный маневр уже после атаки финна.

– Нельзя так агрессивно водить автомобиль, – приводит Autosport слова Лауды. – Он тоже самое творил и в Венгрии. Нельзя несколько раз менять траекторию! А если он говорит, что виноват Кими, то ему пора к психиатру. Гонщик не должен подвергать другого такой опасности. А если он не понимает, в чем ошибается, то я поговорю с его отцом. Я хорошо знаком с Йосом. Так и скажу ему, что настало время поговорить с парнем, потому что это недопустимо!

Он должен развивать свой талант и выигрывать гонки, но с такими ошибками ему это не светит. А то, что он поехал по внутренней траектории на старте – это же полное безумие! Пусть возвращается обратно в школу, в "Формуле-1" нельзя так пилотировать и уж тем более выигрывать гонки!

Он невероятно талантлив. Я бы сказал, что такой талант появляется раз в сто лет. Но ему нужно оглядываться на других гонщиков и не подвергать их опасности, стараться выяснить с ними отношения на трассе справедливо. Мне кажется, что либо он дождется наказания, либо все гонщики поговорят с ним так, что это приведет его в чувства. Подобные действия с его стороны слишком опасны как для других гонщиков, так и для него самого.