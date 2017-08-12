Мик Шумахер протестировал чемпионский болид отца 1992 года

Пилот "Формулы-3" Мик Шумахер проехал за рулем болида своего отца Михаэля "Беннеттон-Форд" B194. Тест состоялся на трассе в Спа в преддверии заезда, посвященного 25-летию первой победы Шумахера-старшего в "Гран-при".
Первую победу будущий семикратный чемпион "Формулы-1" одержал на трассе в Спа в 1992 году.
Напомним, что в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах. Полгода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появлялся на людях.
. Mick Schumacher se sube al B194 con el que @schumacher fue campeón https://t.co/QaT23hV5wC #F1 pic.twitter.com/NVL0aolFEt– SoyMotor.com (@SoyMotor) 12 августа 2017 г.
george64
дядя... )) Этому "дяде" еще 50 нет. Сколько ж тебе, пацанчик? ))
19:46
КолобокКолобков
СЭ! Ну ладно вы не знаете что-то, но года чемпионства дяди Миши надо же знать...Кощунство какое-то...Как вас не разгонят....
19:39
savelki
МИК ШУМАХЕР ПРОТЕСТИРОВАЛ ЧЕМПИОНСКИЙ БОЛИД ОТЦА 1994 ГОДА
19:36