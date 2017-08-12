19:21 | ФОРМУЛА-1

Мик Шумахер протестировал чемпионский болид отца 1992 года

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Пилот "Формулы-3" Мик Шумахер проехал за рулем болида своего отца Михаэля "Беннеттон-Форд" B194. Тест состоялся на трассе в Спа в преддверии заезда, посвященного 25-летию первой победы Шумахера-старшего в "Гран-при".

Первую победу будущий семикратный чемпион "Формулы-1" одержал на трассе в Спа в 1992 году. 

Напомним, что в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах. Полгода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появлялся на людях.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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george64

дядя... )) Этому "дяде" еще 50 нет. Сколько ж тебе, пацанчик? ))

19:46

КолобокКолобков

СЭ! Ну ладно вы не знаете что-то, но года чемпионства дяди Миши надо же знать...Кощунство какое-то...Как вас не разгонят....

19:39

savelki

МИК ШУМАХЕР ПРОТЕСТИРОВАЛ ЧЕМПИОНСКИЙ БОЛИД ОТЦА 1994 ГОДА

19:36