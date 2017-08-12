Мик Шумахер протестировал чемпионский болид отца 1992 года

Пилот "Формулы-3" Мик Шумахер проехал за рулем болида своего отца Михаэля "Беннеттон-Форд" B194. Тест состоялся на трассе в Спа в преддверии заезда, посвященного 25-летию первой победы Шумахера-старшего в "Гран-при".

Первую победу будущий семикратный чемпион "Формулы-1" одержал на трассе в Спа в 1992 году.

Напомним, что в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах. Полгода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появлялся на людях.