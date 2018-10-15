Маурицио Арривабене: "Феттель напоминает мне Шумахера"

Глава "Феррари" Маурицио Арривабене считает, что Себастьян Феттель все-таки выиграет рано или поздно чемпионат мира с итальянской командой. В нынешнем сезоне немец отстает от Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" на 67 очков.

– У него есть талант и решимость, иначе не было бы этих побед, – цитирует La Repubblica Арривабене. – Михаэль Шумахер был таким. Феттель очень похож на него, поскольку он выиграл четыре титула с "Ред Буллом". Это о многом говорит. Я вижу в нем Михаэля. Уверен, что рано или поздно он вернет титул в Маранелло.