Мартин Брандл: "Зачем Феттель провоцирует стюардов?"

Бывший гонщик "Формулы-1" Мартин Брандл раскритиковал поведение пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне. По его мнению, немец слишком многое себе позволяет на трассе.

– Раньше мы слышали от него слова "убирай его с дороги" или что-то подобное, а в Малайзии он решил сказать по радио критику в адрес Алонсо, – цитирует Sky Sports Брандла. – Да, Фернандо немного ему помешал, но Феттель слишком самоуверен для человека, который нарочно стукнул другую машину в Баку. Феттель принимает неудачные решения в состоянии под адреналином. Зачем он провоцирует стюардов, идя на грани нарушения правил? Мне нравятся энергичные пилоты, но тому же Феттелю все это может стоить перспектив побороться за титул.