Мартин Брандл: "Зачем Феттель провоцирует стюардов?"

Бывший гонщик "Формулы-1" Мартин Брандл раскритиковал поведение пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне. По его мнению, немец слишком многое себе позволяет на трассе.
– Раньше мы слышали от него слова "убирай его с дороги" или что-то подобное, а в Малайзии он решил сказать по радио критику в адрес Алонсо, – цитирует Sky Sports Брандла. – Да, Фернандо немного ему помешал, но Феттель слишком самоуверен для человека, который нарочно стукнул другую машину в Баку. Феттель принимает неудачные решения в состоянии под адреналином. Зачем он провоцирует стюардов, идя на грани нарушения правил? Мне нравятся энергичные пилоты, но тому же Феттелю все это может стоить перспектив побороться за титул.
Женек10
RedMack2 как там слив шоколадки?
15:33
RedMack2
Феттель принимает неудачные решения в состоянии под адреналином. ________________________________________________________________________________________________________По-моему, под чем-то другим...
15:12