Маркус Эрикссон: "Леклер выбьет спесь из некоторых сильнейших пилотов"

Экс-пилот "Заубера" Маркус Эрикссон выразил радость за своего бывшего партнера по команде Шарля Леклера, который продолжит карьеру в "Феррари". Монегаск с 2019 года заменит в итальянской команде Кими Райкконена.

– Я буду очень внимательно следить за Шарлем в "Феррари", – цитирует F1i Эрикссона. – Думаю, он отлично справится. Я не беспокоюсь об этом. Конечно, если он хорошо себя проявит, это будет и мне на руку. Значит, я в этом году был не так плох на фоне сильного гонщика. Поэтому надеюсь, что он выбьет спесь из некоторых сильнейших пилотов. Будет очень интересно за ним наблюдать. Не сомневаюсь в его результатах. Главное, чтобы машина не подводила.