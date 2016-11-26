13:22 | ФОРМУЛА-1

"Манор" нашел нового инвестора

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Владелец "Манора" Стивен Фитцпатрик отметил, что ему удалось найти инвестора для команды. Ранее "Манор" едва избежал банкротства, и ему придется снова справляться с финансовыми трудностями перед следующим сезоном.

– Я не могу много говорить о специфике соглашений, но переговоры с несколькими инвесторами велись полгода, – цитирует Motorsport Фитцпатрика. – Мне с самого начала было ясно, что в нынешней "Формуле-1" деньги равны производительности. Поэтому я хочу привлечь в команду как можно больше денег, чтобы она прогрессировала. Мы договорились о работе с одним инвестором. Но подробности раскрыть не могу.

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