"Манор" нашел нового инвестора

Владелец "Манора" Стивен Фитцпатрик отметил, что ему удалось найти инвестора для команды. Ранее "Манор" едва избежал банкротства, и ему придется снова справляться с финансовыми трудностями перед следующим сезоном.

– Я не могу много говорить о специфике соглашений, но переговоры с несколькими инвесторами велись полгода, – цитирует Motorsport Фитцпатрика. – Мне с самого начала было ясно, что в нынешней "Формуле-1" деньги равны производительности. Поэтому я хочу привлечь в команду как можно больше денег, чтобы она прогрессировала. Мы договорились о работе с одним инвестором. Но подробности раскрыть не могу.