"Манор" нашел деньги на январские зарплаты

"Манор" немного продлил свое существование, несмотря на острый финансовый кризис. 6 января команда была помещена под внешнее управление. Администратору удалось найти инвестора, который выплатил зарплату сотрудникам за январь, сообщает AFP. Поэтому подготовка новой машины к сезону продолжится.

Администратор продолжит поиск инвестора, который сможет содержать команду на протяжении сезона. ФИА разрешила "Манору" использовать шасси 2016 года с незначительными изменениями в соответствии с новым регламентом.