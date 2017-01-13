20:46 | ФОРМУЛА-1

"Манор" нашел деньги на январские зарплаты

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"Манор" немного продлил свое существование, несмотря на острый финансовый кризис. 6 января команда была помещена под внешнее управление. Администратору удалось найти инвестора, который выплатил зарплату сотрудникам за январь, сообщает AFP. Поэтому подготовка новой машины к сезону продолжится.

Администратор продолжит поиск инвестора, который сможет содержать команду на протяжении сезона. ФИА разрешила "Манору" использовать шасси 2016 года с незначительными изменениями в соответствии с новым регламентом.

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