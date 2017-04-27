Макс Ферстаппен: "У "Мерседеса" есть режим, который позволяет резко увеличить мощность двигателя"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен не совсем согласен с гонщиком "Форс Индии" Серхио Пересом, который сказал, что двигатель "Рено" почти соответствует по мощности "Мерседесу". Напомним, "Ред Булл" использует моторы "Рено", а "Форс Индия" – "Мерседеса".

– "Рено" много работает над улучшением двигателя, а мы – над машиной, – цитирует F1i Ферстаппена. – Но я думаю, что отставание от "Мерседеса" сохраняется. Нам нужно и дальше упорно работать, чтобы прибавить в ближайших гонках. У "Мерседеса" есть режим, который позволяет резко увеличить мощность двигателя. Это все знают. Они не могут использовать его во время гонки, поскольку это быстро износит мотор, но такой режим дает преимущество в квалификации.