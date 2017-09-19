Макс Ферстаппен: "Феттель не извинился за аварию"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен отметил, что гонщик "Феррари" Себастьян Феттель не извинился за столкновение на старте "Гран-при Сингапура". Он добавил, что Феттелю не стоило так рисковать.

Напомним, на первой же прямой в гонке "Гран-при Сингапура" Райкконен и Ферстаппен столкнулись, машину финна отбросило на партнера по команде Феттеля. Затем Райкконен снова столкнулся с Ферстаппеном, и они оба врезались в Алонсо, который после разворота продолжил движение.

– Феттель не извинился, он сказал что-то вроде: "Да, в ретроспективе все могло бы быть по-другому". Но все уже сделано, – приводит Autosport слова Ферстаппена. - Феттель борется за чемпионство, поэтому ему не стоило так рисковать, учитывая, что Хэмилтон стартовал пятым. Если бы это был Хэмилтон, история была бы совсем другой. Что касается Феттеля, я не понимаю, как такое происходит.