Макс Ферстаппен: "Если кому-то что-то не нравится - это их проблемы"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, ставший 11-м на "Гран-при Бельгии", критично отозвался о действиях Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля из "Феррари".

– Я неудачно стартовал, – приводит Autosport слова Ферстаппена. – Я прошел по внутренней траектории и заблокировал колесо, однако "Феррари" продолжали выдавливать меня.

В какой-то момент я был на внутренней траектории, Кими продолжал натиск, но потом вдруг Себастьян повернул в нас. Мое переднее антикрыло сразу же сломалось, машина получила многочисленные повреждения, даже днище пострадало. В этот момент для меня гонка и закончилась.

Феттель прекрасно понимает, что идет по внешней, затем просто резко сворачивает туда, где уже есть две машины. Тут все предельно ясно.

Райкконен сказал, что я чуть не спровоцировал аварию? Вот пусть он то же самое скажет на счет инцидента в первом повороте. Это все очень глупо, однако забавно наблюдать подобное нытье после того, что "Феррари" сделали в первом повороте. Не собираюсь сдаваться им ни в коем случае.

То, что я действую слишком агрессивно – ложь. Я просто обороняюсь. Если кому-то что-то не нравится – это их проблемы.