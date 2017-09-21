Льюис Хэмилтон: "Я прекратил есть мясо два года назад, а теперь не ем даже рыбу"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что обеспокоен состоянием экологии. Он подчеркнул, что намерен приложить усилия по сохранению животного мира на планете.

– Я прекратил есть мясо два года назад, а теперь даже не ем рыбу, – цитирует F1i Хэмилтона. – Мы творим невероятные вещи с животными. К тому же животноводство имеет негативные последствия для экологии. И я не поддерживаю жестокость, с которой эта сфера связана. Все вегетарианцы, которых я когда-либо встречал, говорили, что отказ от животной пищи стало лучшим решением в их жизни.