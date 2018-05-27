Льюис Хэмилтон: "Уснул бы, если бы смотрел гонку дома по телевизору"

Действующий чемпион мира "Формулы-1" Льюис Хэмилтон после "Гран-при Монако" признал, что ему было скучно по ходу гонки. Пилот "Мерседеса" стартовал и финишировал третьим, уступив победителю Даниэлю Риккьярдо из "Ред Булла" 17 секунд.

– Мои поздравления Даниэлю. Я очень рад за него, так как знаю, что первая победа в Монако – это всегда особенное событие, – приводит Autosport слова Хэмилтона. – Было бы здорово финишировать вторым, но я сделал все, что мог. Гонка получилась не самой интересной. По ходу дистанции у меня даже появилась мысль, что это просто езда по кругу. Если бы я смотрел гонку дома по телевизору, то просто уснул бы.

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