Льюис Хэмилтон: "Ред Булл" и "Феррари" быстрее "Мерседеса" в Баку"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признает, что на трассе в Баку его команда уступает "Феррари" и "Ред Буллу". Во вторых свободных заездах "Гран-при Азербайджана" британец не смог попасть в первую тройку по времени.

– Был спокойный день, – цитирует F1i Хэмилтона. – Мы выполняли составленный план, выявили ошибки, собрали много данных. Было интересно посмотреть, как меняется работа шин со сменой температуры по ходу дня. Стоит признать, что мы были не так быстры. "Ред Булл" и "Феррари" быстрее нас, так что есть над чем работать. Мы должны успеть до квалификации найти нужные настройки.