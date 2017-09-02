Льюис Хэмилтон: "Поул-позишн в Италии отпраздную пастой"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон по итогам квалификации "Гран-при Италии" поблагодарил местных болельщиков за поддержку. Британец добился 69-го поул-позишн в своей карьере, опередив по этому показателю легендарного Михаэля Шумахера (68).

– В первую очередь хочу сказать: Италия, я люблю тебя, – цитирует BBC Хэмилтона. – Даже несмотря на то, что это страна "Феррари", я благодарен за поддержку.

Здорово побить рекорд по количеству поул-позишн на этой исторической трассе, в этой прекрасной стране. Этот результат сегодня я отпраздную пастой.

"Гран-при Италии". Квалификация. LIVE!