10:51 25 августа | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Формулу-1" можно сравнить с браком"

0
0
0

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон сравнил выступление в "Формуле-1" с браком. Британец отметил, что работает над мотивацией, потому что уже 23 года занимается автоспортом.

– Думаю, "Формулу-1" можно сравнить с браком, – цитирует La Meuse Хэмилтона. – Его нужно возрождать каждый год, чтобы он сохранял свою страсть. Некоторые пары скучают после 23 лет вместе, а некоторые – свежи и бодры. Необходимо трудиться, чтобы все было хорошо. Когда я сажусь в машину, у меня такой же энтузиазм, который был и в первый день карьеры. Но с возрастом все труднее сохранять форму и тот же настрой.

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ