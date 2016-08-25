Льюис Хэмилтон: "Формулу-1" можно сравнить с браком"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон сравнил выступление в "Формуле-1" с браком. Британец отметил, что работает над мотивацией, потому что уже 23 года занимается автоспортом.

– Думаю, "Формулу-1" можно сравнить с браком, – цитирует La Meuse Хэмилтона. – Его нужно возрождать каждый год, чтобы он сохранял свою страсть. Некоторые пары скучают после 23 лет вместе, а некоторые – свежи и бодры. Необходимо трудиться, чтобы все было хорошо. Когда я сажусь в машину, у меня такой же энтузиазм, который был и в первый день карьеры. Но с возрастом все труднее сохранять форму и тот же настрой.