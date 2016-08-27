Квят, Хэмилтон и Алонсо выбыли после первого сегмента квалификации

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог пройти во второй сегмент квалификации "Гран-при Бельгии". В первой части заездов россиянин показал только 19-е время, уступив еще и новичку "Формулы-1" 19-летнему французу Эстебану Окону на "Маноре", который стал 18-м. Также во второй сегмент не вышли Фелипе Наср и Маркус Эрикссон. Льюис Хэмилтон показал 21-й результат, проехав символический круг, поскольку в любом случае из-за штрафов стартовал бы в конце пелотона. Не смог показать времени Фернандо Алонсо, чей "Макларен" снова сломался. Испанца также в любом случае ждал бы старт с последнего ряда.