Кубица заменит Сироткина в пятничной практике "Гран-при Испании"

Резервные пилоты "Уильямса" получат практику на тестах, которые пройдут в Барселоне 15 и 16 мая. Как сообщает F1i, 16 мая за рулем болида выступит поляк Роберт Кубица, а 15 числа – британец Оливер Роуленд.
Также стало известно, что перед "Гран-при Испании" в пятничной практике вместо Сергея Сироткина работать будет Роберт Кубица.
staerswimmer23
Да ну, Джерри. Кто тронет Масяню, только если в самом Хайникене он всем надоест
10:19
Джерри. Без Тома.
Колобок, не волнуйся, в отношении Масяни лёд тоже скоро тронется. Летом Гасли поедет в Англию на подгонку сиденья.)))
10:03
Джерри. Без Тома.
Я думаю, если Ротенберг хоть немного следил за карьерой Квята или хотя бы знает, как оно бывает в Ф-1, то в контракте Сироткина прописано, что никаких Кубиц до Абу Даби в качестве призового пилота быть не должно.
10:01
Radej
Он и должен был выступать в трех пятничных сессиях, чего тут показательного?
09:59
КолобокКолобков
Кубица может и "купил" что-то,но показательно вместо кого он будет выступать в пятницу...
09:51
Radej
Это не лед тронулся, это ты тронулся, в начале сезона было сказано - три практики купил себе Кубица...
09:45
lavric999
Вот и началось!
09:35
КолобокКолобков
Ну наконец-то лёд тронулся...
09:25