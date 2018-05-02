08:43 | Формула-1

Кубица заменит Сироткина в пятничной практике "Гран-при Испании"

8

Резервные пилоты "Уильямса" получат практику на тестах, которые пройдут в Барселоне 15 и 16 мая. Как сообщает F1i, 16 мая за рулем болида выступит поляк Роберт Кубица, а 15 числа – британец Оливер Роуленд.

Также стало известно, что перед "Гран-при Испании" в пятничной практике вместо Сергея Сироткина работать будет Роберт Кубица.

8
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

staerswimmer23

Да ну, Джерри. Кто тронет Масяню, только если в самом Хайникене он всем надоест

10:19

Джерри. Без Тома.

Колобок, не волнуйся, в отношении Масяни лёд тоже скоро тронется. Летом Гасли поедет в Англию на подгонку сиденья.)))

10:03

Джерри. Без Тома.

Я думаю, если Ротенберг хоть немного следил за карьерой Квята или хотя бы знает, как оно бывает в Ф-1, то в контракте Сироткина прописано, что никаких Кубиц до Абу Даби в качестве призового пилота быть не должно.

10:01

Radej

Он и должен был выступать в трех пятничных сессиях, чего тут показательного?

09:59

КолобокКолобков

Кубица может и "купил" что-то,но показательно вместо кого он будет выступать в пятницу...

09:51

Radej

Это не лед тронулся, это ты тронулся, в начале сезона было сказано - три практики купил себе Кубица...

09:45

lavric999

Вот и началось!

09:35

КолобокКолобков

Ну наконец-то лёд тронулся...

09:25

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!