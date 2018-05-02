Кубица заменит Сироткина в пятничной практике "Гран-при Испании"

Резервные пилоты "Уильямса" получат практику на тестах, которые пройдут в Барселоне 15 и 16 мая. Как сообщает F1i, 16 мая за рулем болида выступит поляк Роберт Кубица, а 15 числа – британец Оливер Роуленд.

Также стало известно, что перед "Гран-при Испании" в пятничной практике вместо Сергея Сироткина работать будет Роберт Кубица.