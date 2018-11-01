Резервный пилот "Уильямса" Роберт Кубица подтвердил, что ведет переговоры с "Феррари". В итальянской команде он может занять место пилота развития, которым в нынешнем сезоне был Даниил Квят.

– "Феррари" может быть альтернативой для меня, – цитирует Auto Motor und Sport Кубицу. – Могу подтвердить, что переговоры идут. Если появится возможность надеть форму "Феррари" хотя бы на тестах, это будет очень здорово. Я был близок к этому еще до своей аварии в ралли. Не говорю, что это случится, но если шанс появится, подумаю об этом.

Было бы неплохо стать призовым пилотом в следующем году, но возвращение нужно организовать правильно. Не хочу ни на кого давить. Не секрет, что "Уильямс" ищет еще одного пилота, но все зависит от того, чего они от него затребуют. Я могу им помочь, если наши цели совпадут.