Кристиан Хорнер: "Риккьярдо взял свой быстрый круг из ниоткуда"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер остался доволен квалификацией "Гран-при Мексики". Его пилоты будут стартовать с первого ряда в гонке.

– Это удивительно. Невероятный быстрый круг выдал Риккьярдо, который взял его из ниоткуда, – цитирует Grand Prix Хорнера. – Очень ярко собрать лучший круг в самой последней попытке. Отличный круг прошел и Ферстаппен, который выглядел блестяще вес уик-энд. Это мощное выступление от команды. Теперь мы должны превратить это в хорошие места в гонке. Команда много работала ради этого.