18:49 | Формула-1

Кристиан Хорнер: "От финансовых запросов Хэмилтона у Вольффа и Лауды слезы на глазах"

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Глава "Ред Булла"  Кристиан Хорнер предполагает, что Льюис Хэмилтон запросил слишком большую зарплату у "Мерседеса". Это стало причиной задержки подписания нового контракта, по мнению Хорнера.

– Эта задержка могла возникнуть только из-за проблем с деньгами, – цитирует F1i Хорнера. – Это такая сумма, которую сложно осознать, наверное. Поэтому у Вольффа и Лауды слезы на глазах от нее. Хэмилтон весьма дорог, это четырехкратный чемпион мира. Так что деньги – основная проблема в их переговорах.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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george64

Наивный. )) У них слезы на глазах от смеха. После сегодняшней практики никак остановиться не могут. ))

19:12

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