Кристиан Хорнер: "От финансовых запросов Хэмилтона у Вольффа и Лауды слезы на глазах"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер предполагает, что Льюис Хэмилтон запросил слишком большую зарплату у "Мерседеса". Это стало причиной задержки подписания нового контракта, по мнению Хорнера.

– Эта задержка могла возникнуть только из-за проблем с деньгами, – цитирует F1i Хорнера. – Это такая сумма, которую сложно осознать, наверное. Поэтому у Вольффа и Лауды слезы на глазах от нее. Хэмилтон весьма дорог, это четырехкратный чемпион мира. Так что деньги – основная проблема в их переговорах.