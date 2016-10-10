Кристиан Хорнер: "Нельзя списывать Хэмилтона со счетов"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что сейчас было бы неразумно думать, что у пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона мало шансов выиграть титул в этом году. На "Гран-при Японии" британец финишировал третьим, в то время как победу одержал его напарник Нико Росберг, увеличивший отрыв в турнирной таблице от британца до 33 очков.

– Думаю, вы видели спортсменов, которые ловят волну удачи, и им начинает везти – как раз такой период сейчас у Нико, – цитирует Autosport Хорнера. – В этом году у Льюиса было немало трудных уик-эндов, но я не сомневаюсь, что он оправится и снова вступит в сражение. Ему нужно немного затравки в виде собственной победы и схода Нико, к примеру – и все, он снова в игре. Все может быстро поменяться.

Помните, когда Кими Райкконен стал чемпионом, вырвав титул из-под носа у Льюиса и Фернандо Алонсо почти десять лет назад? До окончания чемпионата можно заработать сто очков, поэтому списывать его сейчас со счетов по меньшей мере глупо.