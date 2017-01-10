Кристиан Хорнер: "Надеюсь, шасси в 2017 году будет играть большую роль, чем раньше"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер надеется, что "Рено" сможет создать конкурентоспособный двигатель в 2017 году. По его словам, есть все предпосылки, что это позволит навязать борьбу "Мерседесу".

– "Рено" усердно работает, – цитирует Motorsport Хорнера. – Если они сделают то, что сделали прошлой зимой, и двигатель будет стабильным, то мы сможем бороться за высокие места. Надеюсь, что шасси будет играть в новом регламенте большую роль, что вернет в гонки баланс. Но это все пока на уровне рассуждений. Мы должны трудиться, а результат увидим уже в Мельбурне. 2016 год вселил в нас оптимизм.