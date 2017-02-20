Кристиан Хорнер: "Если "Рено" сделает хороший мотор, то "Ред Булл" поборется с "Мерседесом"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер уверен, что его команда сможет навязать борьбу "Мерседесу" в предстоящем сезоне. При этом он подчеркнул, что многое будет зависеть от того, насколько качественный двигатель сделает "Рено".

– "Рено" работает над совершенно новым двигателем, – цитирует Motorsport Хорнера. – Изменилась философия. Там провели очень хорошо зиму. Мы надеемся на шаг вперед в эффективности. Если все сложится, то мы сможем претендовать на титул и создать трудности "Мерседесу" и "Феррари". "Мерседес" задал высокую планку, но мы стремимся ее покорить. У нас прекрасные пилоты, мы стабильны и настроены решительно.

Новый болид RB13 я считаю одним из лучших, что мы создали. У него прекрасные пропорции, выглядит замечательно. Тут должна сработать поговорка о том, что машина, которая выглядит быстрой, таковой и является. В конструкции машины мы уверены. Конечно, первые тесты будут волнующими. Когда выпускаешь машину впервые с пит-лейна, главное желание – чтобы она вернулась (смеется).