Клэр Уильямс - о положении команды: "Картина душераздирающая"

Руководитель "Уильямса" Клэр Уильямс отметила, что тяжело переживает неудачи команды. "Уильямс" проводит один из худших сезонов в своей истории.

– Для меня это очень сложная ситуация, – цитирует F1i Уильямс. – Моя семья многие годы приносила большие жертвы ради команды. Картина сейчас душераздирающая. Когда я была помощником руководителя в 2013 году, мне казалось, что смогу внести свой вклад в достижение хороших результатов. Думаю, нам тогда удалось проделать хорошую работу, мы вернули команду наверх. Но сейчас положение тяжелое. Думаю, каждая команда в любом виде спорта должна через такое пройти. Но мне невероятно тяжело смотреть на это. Мы продолжаем держаться вместе, беря на себя ответственность. Мы должны биться за то, чтобы команда оставалась в "Формуле-1".