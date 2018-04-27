Кими Райкконен: "У меня такие же шансы на победу, как и у остальных"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен не считает, что у него меньше шансов на победу, чем у Себастьяна Феттеля. Финн не думает, что команда отдает приоритет немцу.
– Всегда легко говорить после гонки, как нужно было поступать, – цитирует F1i Райкконена. – Но во время гонки сложно определить, какой шаг будет верным. Мы всегда стараемся принимать лучшие решения в интересах команды. Иногда это срабатывает, иногда нет. У меня такие же шансы на победу, как и у всех остальных. Я уверен на сто процентов. Участвую в гонках, чтобы показать максимальный результат, выкладываться по максимуму. Если бы это было невозможно, меня бы тут не было.
suomi257
если бы не работал на команду Феттеля то точно давно бы его уже не было....очень жаль свои возможности отдавать кому то!!!
14:09