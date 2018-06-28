Кими Райкконен: "Переход в "Макларен"? Нет никакого интереса участвовать в обсуждении этой ерунды"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен заявил, что не хочет обсуждать слухи о его возможном уходе в "Макларен".

- Я не раз общался с представителями этой команды, ведь я несколько лет выступал там, - цитирует официальный сайт FIA Райкконена. - Но у меня нет никакого интереса участвовать в обсуждении всей этой ерунды. Вы (журналисты. – Прим. "СЭ") обычно пишете то, что сами решаете для себя, правда это или нет. Слухи в это время появляются каждый год. Посмотрим, что в итоге получится.

Райкконен выступал за "Макларен" с 2002 по 2006 годы.