12:17 | Формула-1

Кими Райкконен: "Борьба с "Мерседесами" была горячей, могла закончиться столкновением"


Пилот "Феррари"  Кими Райкконен доволен вторым местом в гонке "Гран-при Австрии". Замкнул тройку его партнер по команде Себастьян Феттель.

– Я хорошо прорвался на старте, но потом вынужден был отступить, потому что борьба с "Мерседесами" была горячей, все могло закончиться столкновением, – цитирует F1i Райкконена. – Машина чувствовала себя хорошо. Если бы гонка продолжалась чуть дольше, я мог бы догнать и атаковать Ферстаппена. Машина вполне позволяла бороться за победу. Но две машины на подиуме – это уже хорошо для "Феррари".

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