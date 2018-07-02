Кими Райкконен: "Борьба с "Мерседесами" была горячей, могла закончиться столкновением"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен доволен вторым местом в гонке "Гран-при Австрии". Замкнул тройку его партнер по команде Себастьян Феттель.

– Я хорошо прорвался на старте, но потом вынужден был отступить, потому что борьба с "Мерседесами" была горячей, все могло закончиться столкновением, – цитирует F1i Райкконена. – Машина чувствовала себя хорошо. Если бы гонка продолжалась чуть дольше, я мог бы догнать и атаковать Ферстаппена. Машина вполне позволяла бороться за победу. Но две машины на подиуме – это уже хорошо для "Феррари".