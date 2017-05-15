Кевин Магнуссен: "Квят обогнал меня, повиснув у Риккьярдо на заднице"

Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен после "Гран-при Испании" подчеркнул, что гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо помог Даниилу Квяту из "Торо Россо" обогнать его. За три круга до финиша гонки датчанин шел на девятом месте, но пропустил россиянина, который воспользовался моментом и обогнал его по внешней траектории третьего поворота, когда Магнуссена на круг проходил Риккьярдо. Гонщик "Хааса" попытался контратаковать Квята в четвертом, они столкнулись, датчанин получил прокол и в итоге финишировал только 14-м.

– Квят повис прямо на заднице у Риккьярдо и попытался обогнать меня по внешней траектории в третьем повороте, – приводит Motorsport слова Магнуссена. – Я попробовал залезть внутрь в четвертом, но случился контакт, и я проколол колесо. Я был впереди него, так что мне не повезло.

Болиды "Торо Россо" были быстрее нас сегодня, и мы шли на более высокой позиции, чем позволял наш темп. Конечно, я очень расстроен. Ведь я шел в зачетной зоне всего за три круга до конца.

– Думаю, это был просто гоночный инцидент, – сказал босс "Хааса" Гюнтер Штайнер. – Кевин пропустил Риккьярдо под синим флагом на торможении и немного потерял динамику. Квят опередил его, и Кевин просто хотел пройти его обратно. Я думаю, что это был обычный гоночный инцидент. Такие вещи случаются.

Добавим, что по ходу гонки появилась информация о том, что судьи рассмотрят эпизод с участием Квята и Магнуссена. В результате они приняли решение не наказывать никого из участников столкновения.