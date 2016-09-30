Кевин Магнуссен: "Когда машина вспыхнула, меня не пришлось дважды просить покинуть болид"

Пилот "Рено" Кевин Магнуссен поблагодарил команду за оперативную работу во время пятничных свободных заездов, когда случился инцидент с возгоранием машины. Болид датчанина загорелся на пит-лейне во время первой практики.

– Мы ждали, что на Сепанге будет жарко, но не думали, что до такой степени, – цитирует F1i Магнуссена. – Моя команда сработала эффективно, локализовала огонь и починила машину ко второй практике. Да, я услышал приказ по радио срочно покинуть машину. Поверьте, дважды меня просить не пришлось. Во второй сессии мы смогли проехать несколько кругов, так что день не был пустым. Но исходные настройки не подходят. Слишком большая поворачиваемость.