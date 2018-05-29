Игорь Ермилин: "Присутствия грид-герлз в Монако никто и не заметил"

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин поделился своим мнением о том, стоит ли организаторам Гран-при России в Сочи бороться за присутствие на стартовой решетке грид-герлз, от которых с нынешнего сезона владельцы Формулы-1 отказались.

- На Гран-при Монако девушки присутствовали на стартовой решетке, но были почти незаметны, - отметил Ермилин. – Честно говоря, я бы вообще не обратил на это внимание, если бы об этом заранее не было известно. Вообще, в последние годы функции грид-герзл в последние годы были непонятны. Вывели девочек, те постояли с табличками, фотографы их пощелкали. Одно и то же из этапа в этап, только национальная одежда менялась. Присутствие девушек оказалось выхолощено по сравнению с тем, что было во времена того же Джеймса Ханта. Скажите, кому это сейчас интересно? Вот если бы был вариант, при котором на девушках было бы не так много одежды, он подчеркнул бы их красоту, привлек внимание – как в американских гонках. А так можно и манекены вместо живых людей поставить. На месте организаторов Гран-при России я бы не стал бороться за присутствие девушек на гонке. (Андрей ШИТИХИН)