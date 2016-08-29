23:46 | ФОРМУЛА-1

Хорнер выступил в защиту Ферстаппена

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Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер поддержал своего пилота Макса Ферстаппена, который подвергся критике после "Гран-при Бельгии". За агрессивное поведение на трассе его критиковали и представители "Мерседеса", и представители "Феррари".

– Я удивлен, что Вольфф говорит о вещах, которых не было, говорит о том, чего не было, – цитирует F1i Хорнера. – Думаю, Макс был жестким и решительным. Но стюарды не нашли у него нарушений, он не был наказан. Уверен, что сам Макс пересмотрит гонку и извлечет для себя уроки.

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