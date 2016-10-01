Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Малайзии", Квят - 15-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Малайзии". Его партнер по команде и лидер общего зачета Нико Росберг начнет гонку со второго места. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Малайзии". Его партнер по команде и лидер общего зачета Нико Росберг начнет гонку со второго места. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат.

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.32,850

2. Нико Росберг ("Мерседес") отставание - 0,414

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 0,570

4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 0,617

5. Себастьян Феттель ("Феррари") - 0,734

6. Кими Райкконен ("Феррари") - 0,782

7. Серхио Перес ("Форс-Индия") - 1,469

8. Нико Хюлькенберг ("Форс-Индия") - 1,639

9. Дженсон Баттон ("Макларен") - 1,668

10. Фелипе Масса ("Уильямс") - 1,821

11. Валттери Боттас ("Уильямс")

12. Ромен Грожан ("Хаас")

13. Эстебан Гутьеррес ("Хаас")

14. Кевин Магнуссен ("Рено")

15. Даниил КВЯТ ("Торо Россо")

16. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо")

17. Маркус Эрикссон ("Заубер")

18. Фелипе Наср ("Заубер")

19. Джолион Палмер ("Рено")

20. Эстебан Окон ("Манор")

21. Паскаль Верляйн ("Манор")

22. Фернандо Алонсо ("Макларен")