Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Малайзии", Квят - 15-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Малайзии". Его партнер по команде и лидер общего зачета Нико Росберг начнет гонку со второго места. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат.
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Малайзии". Его партнер по команде и лидер общего зачета Нико Росберг начнет гонку со второго места. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат.
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.32,850
2. Нико Росберг ("Мерседес") отставание - 0,414
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 0,570
4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 0,617
5. Себастьян Феттель ("Феррари") - 0,734
6. Кими Райкконен ("Феррари") - 0,782
7. Серхио Перес ("Форс-Индия") - 1,469
8. Нико Хюлькенберг ("Форс-Индия") - 1,639
9. Дженсон Баттон ("Макларен") - 1,668
10. Фелипе Масса ("Уильямс") - 1,821
11. Валттери Боттас ("Уильямс")
12. Ромен Грожан ("Хаас")
13. Эстебан Гутьеррес ("Хаас")
14. Кевин Магнуссен ("Рено")
15. Даниил КВЯТ ("Торо Россо")
16. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо")
17. Маркус Эрикссон ("Заубер")
18. Фелипе Наср ("Заубер")
19. Джолион Палмер ("Рено")
20. Эстебан Окон ("Манор")
21. Паскаль Верляйн ("Манор")
22. Фернандо Алонсо ("Макларен")
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF QUALI) Stunning effort from @LewisHamilton #MalaysiaGP 🇲🇾 #F1 pic.twitter.com/j8dbHHy9gv– Formula 1 (@F1) 1 октября 2016 г.
КолобокКолобков
С некоторых пор здесь модно цитировать самого себя... Так вот- в четверг я так и написал- два Мерса, два РБ. Так и вышло в квале. Радует,что Макс опередил Рикьярдо. Учитывая на каких нервах Росберг- есть шанс зацепить и 2 место. Только главное старт опять не изгадить. Отдельное поздравление местным руссопатриотам. Изя опередил Сайнца в борьбе за 15 место. Учитывая показатели тренировочных заездов это говорит лишь о том, что сайнц где-то обгадился. Но всё равно, пусть порадуются фанаты изи квятовича. они же тоже люди, в конце концов.
13:15