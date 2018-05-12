Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Испании", Сироткин – 18-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал первым в квалификации "Гран-при Испании", установив новый рекорд трассы – 1.16,173.
Вторым стал партнер британца по немецкой команде – Валттери Боттас, третьим – Себастьян Феттель из "Феррари".
Россиянин Сергей Сироткин ("Уильямс") стал 18-м, но будет стартовать последним из-за штрафа в три позиции после "Гран-при Азербайджана".
Барселона (Испании)
Чемпионат мира
5-й этап
Гран-при Испании
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.16,173
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.16,213
3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.16,305
4. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.16,612
5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.16,816
6. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 1.16,818
7. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.17,676
8. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1.17,721
9. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.17,790
10. Ромэн Грожан (Франция, Haas) - 1.17,835
11. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren)
12. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso)
13. Эстебан Окон (Франция, Force India)
14. Шарль Леклер (Монако, Sauber)
15. Серхио Перес (Мексика, Force India)
16. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault)
17. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber)
18. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams)
19. Лэнс Стролл (Канада, Williams)
20. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) – без времени
КолобокКолобков
Патриот 64__ Да, лесоруб выиграл квалу у сиротки. Так решила ФИА в тот год, когда отобрала поул у дяди Миши. Это не я придумал. Но положа руку на серрдце- глупо спорить кто из двух пилотов Вильямса главное дно...Перед началом сезона я думал, что лесоруб всё же большее дно, но сиротка за первые 4 гонки заставил усомниться в этом...Как и говорил всё межсезонье- жаль команду....
17:46
ИЗ РФПЛ ГАСТЕРОВ ДОЛОЙ
Ну, накой русского пацана мучить--то ??? Или наши отечественные ""таксисты"" в Ф-1 обязаны выступать пока этап в сссачах не отберут??????
17:30
george64
Ой, совсем забыл: шел быстрее и вылетел (но совсем не поэтому. нет) - это же выиграл. Виноват, звиняюсь.
17:24
КолобокКолобков
А если минус 3 места- значит лесоруб выиграл квалу, ничего не знаю. После того паскудства в Монако, когда у дяди Миши забрали поул даже в статистике- пусть ФИА горит в аду.
17:21
КолобокКолобков
Патриот64_ Ты квалу то смотрел глазами или чем ? :) Лесоруб же на быстром круге вылетел с трассы на втором секторе, а так шёл быстрее сиротки... Впрочем нашему мажорику один фиг минус 3 места.
17:19
NicolasHomme
Точно, бойся голландчонка со всех сторон завтра в гонке. Способен вынести любого :)
17:12
Millwall82
Надеюсь Маки завтра наберут минимум 10 очков.
17:12
george64
Всю практику Сироткин был позади, а тут - на тебе, впереди Стролла. Как такое может быть в здравом уме, кто- нибудь может объяснить?!! Подсказали бы ему уже, что главное - это ПРАК-ТИ-КА! Вот там и надо выкладываться, а не в квалификации, которая нафиг никому не нужна.
17:06
КолобокКолобков
Ну чё...Так-то без сюрпризов. Главное,чтобы завтра кенгуру опять башню не снесло. И по непонятным мне причинам- более мягкая резина не дает вообще никакого преимущества. Впрочем завтра вообще может быть дождь- поэтому запасаемся попкорном. Хотя у меня такое впечатление, что Феррари уже слили сезон. Буду радо ошибаться.
17:06