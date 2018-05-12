Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Испании", Сироткин – 18-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал первым в квалификации "Гран-при Испании", установив новый рекорд трассы – 1.16,173.

Вторым стал партнер британца по немецкой команде – Валттери Боттас, третьим – Себастьян Феттель из "Феррари".

Россиянин Сергей Сироткин ("Уильямс") стал 18-м, но будет стартовать последним из-за штрафа в три позиции после "Гран-при Азербайджана".

Барселона (Испании)

Чемпионат мира

5-й этап

Гран-при Испании

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.16,173

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.16,213

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.16,305

4. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.16,612

5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.16,816

6. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 1.16,818

7. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.17,676

8. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1.17,721

9. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.17,790

10. Ромэн Грожан (Франция, Haas) - 1.17,835

11. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren)

12. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso)

13. Эстебан Окон (Франция, Force India)

14. Шарль Леклер (Монако, Sauber)

15. Серхио Перес (Мексика, Force India)

16. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault)

17. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber)

18. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams)

19. Лэнс Стролл (Канада, Williams)

20. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) – без времени