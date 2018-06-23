Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Франции"

Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал первым в квалификации "Гран-при Франции". Второе время у его партнера по немецкой команде Валттери Боттаса.

Российский пилот Сергей Сироткин ("Уильямс") показал 19-е время, но будет стартовать 18-м из-за штрафа Брендона Хартли.​

Чемпионат мира

8-й этап

"Гран-при Франции"

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.30,029

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.30,147

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.30,400

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.30,705

5. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 1.30,095

6. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.31,057

7. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.32,126

8. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1.32,635

9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.32,930

10. Ромэн Грожан (Франция, Haas) - без времени в третьем сегменте

11. Эстебан Окон (Франция, Force India)

12. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault)

13. Серхио Перес (Мексика, Force India)

14. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso)

15. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber)

16. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren)

17. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso)

18. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren)

19. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams

20. Лэнс Стролл (Канада, Williams)