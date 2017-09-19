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13:26 | Формула-1

Хэмилтон – болельщику: "Феттель лучше меня? Купи очки"

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Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон вступил в конфронтацию с болельщиком гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля. Во время прямого эфира британца в Инстаграме один из зрителей заявил, что немец превосходит Хэмилтона.

– Однажды вы поймете, что это не так. А если нет, вероятно, вам нужно сходить в специальный магазин и купить очки, – ответил Хэмилтон.

Напомним, что в личном зачете текущего сезона лидирующий Хэмилтон опережает Феттеля на 28 очков.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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_Я_против_Астротерфа_

да Фернандо №1

14:19

КолобокКолобков

чернушка-никто и звать никак...тефтелька как не крути- всё же получше. хотя это просто выбор среди двоих этих чемпионов на самовозках. пока лучший из действующих- Фернандо.

14:05

kaduly

Феттель лучше Хэмилтона,зато у Хэмилтона лучше болид

13:43