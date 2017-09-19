Хэмилтон – болельщику: "Феттель лучше меня? Купи очки"

Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон вступил в конфронтацию с болельщиком гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля. Во время прямого эфира британца в Инстаграме один из зрителей заявил, что немец превосходит Хэмилтона.
– Однажды вы поймете, что это не так. А если нет, вероятно, вам нужно сходить в специальный магазин и купить очки, – ответил Хэмилтон.
Напомним, что в личном зачете текущего сезона лидирующий Хэмилтон опережает Феттеля на 28 очков.
_Я_против_Астротерфа_
да Фернандо №1
14:19
КолобокКолобков
чернушка-никто и звать никак...тефтелька как не крути- всё же получше. хотя это просто выбор среди двоих этих чемпионов на самовозках. пока лучший из действующих- Фернандо.
14:05
kaduly
Феттель лучше Хэмилтона,зато у Хэмилтона лучше болид
13:43