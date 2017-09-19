Хэмилтон – болельщику: "Феттель лучше меня? Купи очки"

Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон вступил в конфронтацию с болельщиком гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля. Во время прямого эфира британца в Инстаграме один из зрителей заявил, что немец превосходит Хэмилтона.

– Однажды вы поймете, что это не так. А если нет, вероятно, вам нужно сходить в специальный магазин и купить очки, – ответил Хэмилтон.

Напомним, что в личном зачете текущего сезона лидирующий Хэмилтон опережает Феттеля на 28 очков.