Хельмут Марко: "Рено" поставила ультиматум "Ред Буллу"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко объяснил, почему команда объявила именно сейчас о грядущем переходе на двигатели "Хонды". 12 сезонов "Ред Булл" использовал моторы "Рено".

– Мы хотели объявить в прессе о своем решении после "Гран-при Франции" – домашней гонки "Рено", – цитирует Bild Марко. – Но "Рено" поставила нам ультиматум, который истекал в воскресенье вечером. У нас не было иного выбора. Решение вытекало из результатов работы. Соглашение с "Хондой" будет полезным для нас во всех отношениях: спортивном, техническом и финансовом.