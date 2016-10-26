Хельмут Марко: "Ферстаппен должен найти баланс между агрессией и умением экономить шины"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко раскритиковал пилота команды Макса Ферстаппена за регулярные проблемы с резиной болида голландца. В качестве примера молодому гонщику Марко привел его партнера по конюшне – Даниэля Риккьярдо.
– Он должен научиться не перегружать резину, – цитирует F1News Марко. – Если шины у вас быстро изнашиваются, вы не сможете выиграть гонку и чемпионский титул. Ему нужно найти оптимальный баланс между агрессией и умением экономить шины. Преимущество Даниэля Риккьярдо в том, что он умеет демонстрировать хорошую скорость, не перегружая резину. По сравнению с Даниэлем шины на машине Макса изнашиваются гораздо сильнее.
Helicopter
Именно такие и становятся великими Чемпионами. За исключением Проста.
10:25
Джерри. Без Тома.
Алый Дракон Имхо, в отношении Макса прозвучала "конструктивная критика" ============ Как бы, да. Только вспомни, сколько уже косяков на счету Макса, а руководство терпимо, словно так и должно быть. А кого-то за обычный таран тефтелины сразу пинком под зад и "не справляется, находится под давлением, пусть форму восстанавливает, ему далеко до Дэна". Макс проваливает старты, бьёт машины, тупит по ходу гонки, не бережёт резину, проигрывает в квалах Дэну, агрессивно обороняется и атакует - и как с гуся вода. По-хорошему, если уж объективно, Сайнс сейчас смотрится намного лучше Макса. Даню в РБ не вернут, лажал много, а вот Карлоса позвать могут. И не скажи, что за Максом папа и Хайникен. За Карлосом тоже папа, а с уходом Алонсо, глядишь, к нему переметнутся испанские спонсоры.
10:09
Алый Дракон
Видел это вью Марко, еще в понедельник... Но хочу пообсуждать с форумчанами... Имхо, в отношении Макса прозвучала "конструктивная критика", и его позициям ничего не угрожает, поскольку Хорнер подтвердил, что "состав команды на несколько лет сформирован". Другое дело, что "первый звоночек" есть, и, если Макс продолжит и дальше тупить, то его место займет....нет, не Даня, к сожалению, а Карлос. Но даже этот вариант маловероятен - у Мини-Макса огромный кредит доверия, и, чтобы в отношении него начали хотя бы "задумываться" он должен вот такие ошибки делать в каждой гонке. А в это даже я не верю, при всей моей антипатии к Ферсту. ....Другое дело, что парень "звездочку" чутка поймал, и Марко его "вернул с небес на землю" )... Кстати, в следующем году посмотрим, как Мини-Макс поведет себя в ситуации, когда внимание прессы начнет перетягивать на себя другой юный талант - речь о Стролле ) Ведь Мини-Макс и его папаша привыкли быть в центре внимания )... Не исключено, что "сладкая парочка" постарается почаще напоминать о себе не только делами на треке, но и разного рода скандалами и скандальчиками )...
09:40