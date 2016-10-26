Хельмут Марко: "Ферстаппен должен найти баланс между агрессией и умением экономить шины"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко раскритиковал пилота команды Макса Ферстаппена за регулярные проблемы с резиной болида голландца. В качестве примера молодому гонщику Марко привел его партнера по конюшне – Даниэля Риккьярдо.

– Он должен научиться не перегружать резину, – цитирует F1News Марко. – Если шины у вас быстро изнашиваются, вы не сможете выиграть гонку и чемпионский титул. Ему нужно найти оптимальный баланс между агрессией и умением экономить шины. Преимущество Даниэля Риккьярдо в том, что он умеет демонстрировать хорошую скорость, не перегружая резину. По сравнению с Даниэлем шины на машине Макса изнашиваются гораздо сильнее.