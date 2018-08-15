Грожан не исключил, что покинет "Хаас"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан не исключает, что покинет команду. В нынешнем сезоне француз набрал 21 очко, тогда как у его партнера по команде Кевина Магнуссена уже 45 баллов.

– В паддоке очень много разговоров, – цитирует F1i Грожана. – Возможно, я мог бы перейти в другую команду, чтобы помочь ее развитию. Но мой приоритет – остаться там, где я есть, чтобы продолжать совместную работу. Мы все знаем, что я даю команде. Понимаю, что в нынешнем сезоне в некоторых гонках мне не повезло. Но это уже в прошлом.