Грожан доволен 10-м местом на "Гран-при США"

Пилот "Хаас" Ромен Грожан остался доволен финишем на десятом месте по итогам "Гран-при США". Он подчеркнул, что сделал ставку на агрессивную стратегию.

– Сегодня все прошло вовсе не так плохо, – приводит Autosport слова Грожана. – Да, первый круг получился довольно хаотичным, но я избежал всех горячих точек. Затем мы сделали ставку на агрессивную стратегию. Повезло, что несколько машин впереди нас сошли. Кроме того, для команды важно было завершить эту гонку. Здорово, что нам удалось добыть очки перед домашней публикой. Я доволен работой "Хаас", так как мы уже давно не финишировали в топ-десятке.