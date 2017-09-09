Франц Тост: "Ред Булл" воспитывал и спонсировал Сайнса, но теперь мы должны его отпустить?!"

Глава "Торо Россо" Франц Тост выразил непонимание в связи с желанием пилота Карлоса Сайнса покинуть команду. Ранее испанец неоднократно выражал желание стать гонщиком другой конюшни.

– У Карлоса действующий контракт с "Ред Булл", который финансировал его всю карьеру, – цитирует AutoHedbo Тоста. – И теперь, когда он набрался опыта, мы должны его отпустить?! "Ред Булл" не воспитывает гонщиков для соперников. А если что-то случится с пилотами главной команды?! Вот поэтому мы и имеем два коллектива в "Формуле-1". И я не понимаю его желания покинуть "Торо Россо". Нужно быть в целом благодарным, что выступаешь в "Королевских гонках", тем более, что ты являешься пилотом хорошей команды.