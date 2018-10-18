"Форс Индия" объявила, что Перес останется на следующий сезон

Пилот команды "Форс Индия" Серхио Перес останется в команде на следующей сезон. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Сообщается, что стороны пришли к соглашению и продлил контракт до конца сезона 2019 года.

- Я счастлив, что наконец-то могу объявить о своем будущем. Я очень мотивирован на 2019 год, - сказал гонщик. - "Форс Индия" - это мой дом с 2014 года, команда позволила мне расти как пилоту и показывать свое мастерство на трассе. За пять лет мы достигли больших успехов, но я считаю, что лучшее впереди. Инвестиции в команду наполняют меня уверенностью, мысли о будущем воодушевляют меня.

Перес занимает седьмое место в чемпионате, имея в активе 53 очка.

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