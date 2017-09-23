ФИА уменьшит разрешенное число замен элементов двигателя на 2018 год

ФИА ужесточает квоту допустимых замен элементов двигателя на 2018 год. Как сообщает F1i, если ранее некоторые компоненты можно было заменять четыре раза без штрафных санкций, то со следующего сезона число разрешенных замен турбокомпрессора и генератора MGU-H, а также силовой установки сократится до трех. При этом разрешенное число замен генератора MGU-K сократят до двух.

Таким образом, должно увеличиться количество штрафов в виде лишения пилотов мест на стартовой решетке, если ФИА не пересмотрит систему наказания, которая порой в нынешнем сезоне приводила к абсурдным штрафам в виде лишения нескольких десятков мест на старте.