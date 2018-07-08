Феттель выиграл "Гран-при Великобритании", Сироткин - 14-й

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл "Гран-при Великобритании". Это позволило ему увеличить отрыв в зачете сезона от Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Британец сегодня пришел к финишу вторым.

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин показал 14-й результат, став последним из финишировавших сегодня пилотов.

Великобритания

Чемпионат мира

10-й этап

"Гран-при Великобритании"

1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1:27.29,784

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 0.02,264

3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 0.03,652

4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 0.08,883

5. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 0.09,500

6. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 0.28,220

7. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 0.29,930

8. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 0.31,115

9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 0.33,188

10. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 0.34,129

11. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 0.34,708

12. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 0.35,774

13. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 0.38,106

14. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) - 0.48,113

15. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 5 кругов

Не финишировали: Ромэн Грожан (Франция, Haas), Карлос Сайнс (Испания, Renault), Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber), Шарль Леклер (Монако, Sauber), Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso)

Личный зачет: 1. Себастьян Феттель - 171. 2. Льюис Хэмилтон - 163. 3. Кими Райкконен - 116. 4. Дэниэль Риккьярдо - 106. 5. Валттери Боттас - 104. 6. Макс Ферстаппен - 93. 7. Нико Хюлькенберг - 42. 8. Фернандо Алонсо - 40. 9. Кевин Магнуссен - 39. 10. Карлос Сайнс - 28. 11. Эстебан Окон - 25. 12. Серхио Перес - 23. 13. Пьер Гасли - 19. 14. Шарль Леклер - 13. 15. Ромэн Грожан - 12. 16. Стоффел Вандорн - 8. 17. Лэнс Стролл - 4. 18. Маркус Эрикссон - 3. 19. Брендон Хартли - 1. 20. Сергей СИРОТКИН - 0

Кубок конструкторов: 1. Ferrari - 287. 2. Mercedes - 267. 3. Red Bull Racing - 199. 4. Renault - 70. 5. Haas - 51. 6. McLaren - 48. 7. Force India - 48. 8. Toro Rosso - 20. 9. Sauber - 16. 10. Williams - 4