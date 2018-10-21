Феттель сохранил теоретические шансы на чемпионский титул

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель, занявший четвертое место на "Гран-при США", сохранил теоретические шансы на чемпионский титул.

Чемпионат мог досрочно выиграть британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), однако он занял лишь третье место в гонке и не смог опередить Феттеля на 8 и более очков и досрочно выиграть чемпионат. В общем зачете он увеличил отрыв от конкурента только на 3 балла. Отставание Феттеля от Хэмилтона теперь составляет 70 очков.

Напомним, пилот "Феррари" Кими Райкконен стал победителем "Гран-при США". Вторым финишировал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон – 346. 2. Себастьян Феттель – 276. 3. Кими Райкконен – 221. 4. Валттери Боттас – 217. 5. Макс Ферстаппен – 191. 6. Даниэл Риккьярдо – 146. 7. Нико Хюлькенберг – 61. 8. Кевин Магнуссен – 55. 9. Серхио Перес – 54. 10. Эстебан Окон – 53. 11. Фернандо Алонсо – 50. 12. Карлос Сайнс – 45. 13. Ромен Грожан – 31. 14. Пьер Гасли – 28. 15. Шарль Леклер – 21. 16. Стоффел Вандорн – 8. 17. Лэнс Стролл – 6. 18. Маркус Эрикссон – 6. 19. Брендон Хартли – 2. 20. Сергей Сироткин – 1.