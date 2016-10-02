Ферстаппен признан гонщиком дня после "Гран-при Малайзии"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен признан зрителями "Гран-при Малайзии" лучшим гонщиком дня, сообщает официальный твиттер "Формулы-1". Голландец стартовал в гонке с третьей позиции и финишировал вторым вслед за своим партнером по команде Даниэлем Риккьярдо. "Гонщика дня" выбирают болельщики по итогам каждой гонки с нынешнего сезона.
TomCats
Ну точно школяра тянут за всевозможные места. Пнут Тефтеля, что тот утащил за собой Бритни, нет наказания. Тому же Бритни, как водится за легкое столкновение с Кими 10 секунд впаяли. И тут ещё горой дня? За то что солнечный мальчик?
12:22
Союз Аполлонович
Колобок- ПЕТРОСЯНЕЩЕЕЕЕ!!!! Очень смешно, шути ещё, не останавливайся главное
12:20
КолобокКолобков
Лавров не согласен и в знак протеста укусил сам себя))))) Как всегда- заговор против руссо-идиото))))
12:12
tigana.1982
Среди голосовавших оказывается большинство - ту пицы...
12:03