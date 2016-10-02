11:55 | ФОРМУЛА-1

Ферстаппен признан гонщиком дня после "Гран-при Малайзии"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен признан зрителями "Гран-при Малайзии" лучшим гонщиком дня, сообщает официальный твиттер "Формулы-1". Голландец стартовал в гонке с третьей позиции и финишировал вторым вслед за своим партнером по команде Даниэлем Риккьярдо. "Гонщика дня" выбирают болельщики по итогам каждой гонки с нынешнего сезона.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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TomCats

Ну точно школяра тянут за всевозможные места. Пнут Тефтеля, что тот утащил за собой Бритни, нет наказания. Тому же Бритни, как водится за легкое столкновение с Кими 10 секунд впаяли. И тут ещё горой дня? За то что солнечный мальчик?

12:22

Союз Аполлонович

Колобок- ПЕТРОСЯНЕЩЕЕЕЕ!!!! Очень смешно, шути ещё, не останавливайся главное

12:20

КолобокКолобков

Лавров не согласен и в знак протеста укусил сам себя))))) Как всегда- заговор против руссо-идиото))))

12:12

tigana.1982

Среди голосовавших оказывается большинство - ту пицы...

12:03

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