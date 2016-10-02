Ферстаппен признан гонщиком дня после "Гран-при Малайзии"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен признан зрителями "Гран-при Малайзии" лучшим гонщиком дня, сообщает официальный твиттер "Формулы-1". Голландец стартовал в гонке с третьей позиции и финишировал вторым вслед за своим партнером по команде Даниэлем Риккьярдо. "Гонщика дня" выбирают болельщики по итогам каждой гонки с нынешнего сезона.