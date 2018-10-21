Ферстаппен оштрафован на пять мест на старте "Гран-при США"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен получит штраф в пять позиций на старте "Гран-при США", информирует F1Today. Причиной наказания стала замена коробки передач.

Напомним, что по итогам квалификации Ферстаппен занял 15-ю позицию. При этом он получил повреждение подвески на одном из бордюров, после чего не смог принять участие во втором сегменте.

Ферстаппен будет стартовать с 18-й позиции, а не с последней. Пилоты "Торо Россо" Брендон Хартли и Пьер Гасли получили еще большие штрафы за замену элементов силовых установок.